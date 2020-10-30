بريطانيا تفرض قيود على صادرات لقاح الإنفلونزا

2020/10/30 | 23:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلنت السلطات البريطانية اليوم الجمعة عن فرض قيود على صادرات اللقاحات المضادة للإنفلونزا، للحفاظ على الإمدادات لفائدة المرضى الموجودين في البلاد.

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