إشارات صوتية - مصطفى محمد غريب

2020/10/30 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_محمد_غريب حدّثيني..



يا مساءً تمطر الأجواء فيه من زهور الياسمينثم تغفو اعينٌ كحلاء حلم الحكماءوالبلابل رقة الحضن الغناءنادميني..في صباح الفجر فيهِ يتغازلْ ريقنا اللاعب السكران في صمت الدهاءواسكبي في رقصات القلب مثقال النداءومن الاثم انسياباً ومن الخمر الشفاءناوليني..ما تبقى من رحيقٍ للشفاه وضعي في سلة العبق شموخ الكبرياءحاكميني..وبما كنا عليهِ من سبايافي قو ......





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