2020/10/30 | 23:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الجمعة، بأنه تم العثور على جثة رجل مجهول الهوية قضى بطعنات سكين في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قوة امنية عثرت على جثة مجهولة الهوية ضمن منطقة الحرية شمالي بغداد"، مبينا ان "الجثة بدت عليها اثار طعنات سكين بمنطقة الصدر".

واضاف المصدر ان "القوة نقلت الجثة الى الطب العدلين وفتحت تحقيقا في ملابساته".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على جثة رجل مجهول الهوية قضى بطعنات سكين في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على جثة رجل مجهول الهوية قضى بطعنات سكين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).