عملية جراحية للاعب الشرطة مروان حسين بعد الاصابة بلقاء امانة بغداد

2020/10/30 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

أكد المنسق الاعلامي لفريق الشرطة بكرة القدم حسين الخرساني اليوم ( الجمعة 30 تشرين الاول 2020)، عن حاجة لاعب الفريق مروان حسين لعملية جراحية بعد الاصابة بلقاء الامانة اليوم.

وقال الخرساني في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن:" الفحص الشعاعي أكد إصابة اللاعب مروان حسين بكسرين في العضد الايمن ويحتاج لعملية جراحية ستجرى له يوم غد السبت في مستشفى الرحمة ببغداد".

وكان مروان حسين قد تعرض لتدخل عنيف من حارس مرمى أمانة بغداد عند الدقيقة 84 من اللقاء ،أعلن من خلاله حكم المباراة ركلة جزاء للشرطة في اللقاء الذي انتهى شرطاوي 2- صفر، مع نقل اللاعب المصاب بسيارة أسعاف لاجراء الفحوصات اللازمة.

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