انضمام العراق الى مبادرة كوفاكس ليكون من أوائل الدول المستفيدة من لقاح كورونا- عاجل

2020/10/30 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت وزارة الصحة، الجمعة، انضمام العراق الى مبادرة كوفاكس ليكون من أوائل الدول المستفيدة من لقاح كورونا.وقالت الصحة في بيان، ان "العراق انضم الى مبادرة كوفاكس (COVAX)".واضافت انه "سيكون من أوائل الدول المستفيدة من لقاح مرض كوفيد_19 لمواطنيها وبمخصصات بلغت 170$ مليون دولار".

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