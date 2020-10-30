عمليات البصرة تتحدث عن ادامة المرحلة الثانية من عمليات الوعد الصادق

2020/10/30 | 23:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت قيادة عمليات البصرة، اليوم الجمعة، ان الوقت حان لادامة المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق.

وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه ان “الوقت قد حان لادامة المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة”.

واضاف مدنف ان “القيادة قطعت شوطا كبيرا في حل أغلب النزاعات العشائرية خصوصا المستعصية منها والتي كانت الشغل الشاغل للقوات الأمنية خلال الفترة الماضية”.

واشار الى أن “جميع الإجراءات الامنية قد أخذت بنظر الاعتبار خصوصا تجارة المخدرات وسلاح والسطو المسلح”، موضحا ان “القيادة تمكنت من حصر السلاح وبنسب عالية كما تمكنت من السيطرة علية وعدم استخدامة أثناء النزاعات العشائرية”.

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