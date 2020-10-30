2020/10/30 | 23:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ أطلت الفنانة المصرية رانيا يوسف ، بإطلالة مختلفة فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الرابعة، والذي يختتم فعالياته اليوم الجمعة الموافق 30 من أكتوبر الجاري.



وظهرت رانيا يوسف، على السجادة الحمراء مرتدية فستان مثير باللون الأسود، بينما جعلت ابنتها نانسي ، ترتدي فستانها المعروف “بدون بطانة”، والذي كانت ارتدته في أحد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور..



ابنة رانيا يوسف ترتدي فستان “البطانة” الشهير فى الجونة..



والفنانة تعلق وكالة الصحافة المستقلة.

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