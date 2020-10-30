البصرة: حان الوقت لادامة المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق

2020/10/30 | 23:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال قائد عمليات البصرة، اللواء الركن، اكرم صدام مدنف، الجمعة، أن الوقت قد حان لادامة المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق، مشيرا إلى أن القيادة قطعت شوطا كبيرا في حل أغلب النزاعات العشائرية.

وذكر مدنف في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (30 تشرين الأول 2020)، أن "الوقت قد حان لادامة المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة"، مؤكدا أن "القيادة قطعت شوطا كبيرا في حل أغلب النزاعات العشائرية خصوصا المستعصية منها والتي كانت الشغل الشاغل للقوات الأمنية خلال الفترة الماضية".

وأضاف قائد العمليات، أن "جميع الإجراءات الامنية قد أخذت بنظر الاعتبار خصوصا تجارة المخدرات وسلاح والسطو المسلح"، مبينا أن "القيادة تمكنت من حصر السلاح وبنسب عالية كما تمكنت ايضا من السيطرة عليه وعدم استخدامه أثناء النزاعات العشائرية".

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