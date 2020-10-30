2020/10/30 | 23:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … هرع المواطنون الاتراك اليوم الجمعة في ولاية ازمير التركية بسبب زلزال ضرب ولايتهم بقوة سبعة درجات على مقياس ريختر.



بحسب مصادر تركية فإن الزلزال تسبب بالانهيار لعشرات المباني وبعضها تم تسويته بالارض لشدة الزلزال الذي ضرب المنطقة.



تناقل مواطنون اتراك فيديوهات على شبكة الإنترنت توثق لحظات الانهيار للمباني في ولاية ازمير.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو … المباني تنهار امام قوة زلزال ازمير و تسوى بالأرض وكالة الصحافة المستقلة.

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