وزارة الخارجية تدين الحادث الارهابي في نيس الفرنسية

2020/10/30 | 23:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أدانت وزارة الخارجية، الحادث الإرهابيَّ الذي طال داراً للعبادةِ في نيس الفرنسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة: "نُدينُ ونستنكرُ الحادث الإرهابيَّ الذي طال داراً للعبادةِ في نيس – فرنسا".

واضاف: "نتضامن مع عائلات الضحايا وندعو بالشفاء للجرحى".

واشار الى أنّ "العراقَ لازالَ يواجهُ ويُحارِب الإرهاب منذ سنين"، مؤكدا أن "التطرف والإرهاب تبرأ منه الأديان كافّة".

وأوضح، إنّ "البُعدَ الإنساني كامنٌ في خطاب الديانات وهو ضرورة واقعيّة للعيش المشترك والآمن".

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