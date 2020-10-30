بيان: الكاظمي ونظيره المصري سيوقعان السبت المحضر المشترك للتعاون في 4 مجالات

2020/10/30 | 23:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استعرضت اللجنة العليا العراقية - المصرية للمستوى الوزاري مجالات التعاون والتفاهمات والاتفاقات والبروتوكولات المتفق عليها، فيما اكد وزير التخطيط حرص الحكومة العراقية على العمل العربي المشترك.



وقالت وزارة التجارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (30 تشرين الاول 2020)، ان "اللجنة العليا العراقية المصرية لمستوى الوزراء استعرضت مذكرات التفاهم والاتفاقات والبروتوكولات التي اعدت صياغتها وجهزتها اللجنة على مستوى الخبراء خلال اجتماعاتها على مدى اليومين الماضيين وذلك بحضور وزير التخطيط العراقي ووزيرة التعاون الدولي المصري".

واوضح وزير التخطيط خالد بتال النجم والذي مثل وزير التجارة في رئاسة اللجنة للمستوى الوزاري في كلمة ترحيبية، ان "هذا اللقاء هو لدعم اواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي وتعزير العلاقات الاقتصادية والتجارية ورفع التبادل التجاري وتبادل الخبرات بين البلدين"، معبرا عن "رغبة وحرص الحكومة على العمل العربي المشترك الذي يدور في ظل ظروف دولية واقليمية ديناميكية يسودها الترابط والاندماج بين دول وشعوب العالم".

من جانبها، اكدت وزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط، ان "مصر والعراق تربطهما اواصر تاريخية وحضارية ممتدة ونتامل تبادل المشروعات والاتفاقات مع العراق وفي مجالات مختلفة وخصوصا ان مصر شهدت تحديات كثيرة ولكن بدأت باصلاحات على مختلف الاصعدة والبنى التحتية والنقل والكهرباء والزراعة ولاتبخل بالدعم الفني والشراكات مع الدول".

وتابعت "كما انها تسعى لوضع خطة واضحة ومتكاملة مع العراق لتنفيذ المشروعات والاتفاقات والتفاهمات التي توصل اليها الجانبان".

واستعرض رئيس لجنة الخبراء للجانب العراقي وليد الموسوي، بحسب البيان، "مذكرات التفاهم البروتوكولات التي جهزت للتوقيع بصيغتها النهائية والجهود الكبيرة التي بذلها الجانبان مع القطاعات والوزارات في كلا البلدين، وهي 15 مذكرة تفاهم في مجالات متعددة تجارية وصناعية وزراعية وصحية وعلمية وثقافية واستثمارية وطاقة وبنى تحتية واسكان واتصالات ونقل والشؤون الاجتماعية والمجالات السياسية والتي تصب في مصلحة العراق ومصر".

واشار البيان الى انه "سيوقع يوم غد رئيسا الوزراء لكلا البلدين على المحضر المشترك للجنة العليا العراقية المصرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي".

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