كركوك.. تعنيف وضرب طفل بوحشية على يد خاله

2020/10/30 | 23:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تعرض طفل الى تعنيف وضرب قاسٍ على يد خاله في محافظة كركوك.

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