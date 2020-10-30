العراق يدين هجوم نيس الفرنسية ويؤكد: الأديان كافة براء من التطرف والإرهاب

2020/10/30 | 23:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمدالصَحّاف:

نُدينُ ونستنكرُ الحادث الأرهابيَّ الذي طال داراً للعبادةِ في نيس - فرنسا.

نتضامن مع عائلات الضحايا وندعو بالشفاء للجرحى، ونُذَكِّرُ أنّ العراقَ لازالَ يواجهُ ويُحارِب الأرهاب منذ سنين.

ونؤَكِّد أن التطرف والأرهاب تبرأ منه الأديان كافّة.

إنّ البُعدَ الإنساني كامنٌ في خطاب الديانات وهو ضرورة واقعيّة للعيش المشترك والآمن.

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