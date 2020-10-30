العراق يدين حادثة نيس الفرنسية

2020/10/30 | 23:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، حادثة نيس الفرنسية، فيما اشارت الى ان التطرف والأرهاب تبرأ منه الأديان كافّة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصَحّاف في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه “نُدينُ ونستنكرُ الحادث الأرهابيَّ الذي طال داراً للعبادةِ في نيس – فرنسا”، مبينا “اننا نتضامن مع عائلات الضحايا وندعو بالشفاء للجرحى”.

واضاف الصحاف، ان “العراقَ لازالَ يواجهُ ويُحارِب الأرهاب منذ سنين”، مشيرة الى ان “التطرف والأرهاب تبرأ منه الأديان كافّة”.

واكد ان “البُعدَ الإنساني كامنٌ في خطاب الديانات وهو ضرورة واقعيّة للعيش المشترك والآمن”.

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