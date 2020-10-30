الدون ينتصر على كورونا

2020/10/30 | 23:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انتصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على فيروس كورونا، وأعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعافيه.

وأصدر يوفنتوس بيانًا رسميًا وأوضح خلاله، “أجرى كريستيانو رونالدو الفحص باختبار تشخيصي (مسحة) لفيروس كورونا”.

وأضاف النادي “أعطى الاختبار نتيجة سلبية بعد غيابه 19 يومًا ولم يعد يخضع للعزل المنزلي”.

وكان رونالدو تعرض للإصابة ب‍كورونا في 13 أكتوبر الجاري، خلال تواجده مع المنتخب البرتغالي في فترة التوقف الدولي الماضية.

وعاد رونالدو ل‍تورينو وخضع للعزل المنزلي، وأجرى البرتغالي عدة مسحات وظهرت نتائجها إيجابية، وبعد خضوعه للفحص اليوم اتضح تعافيه من فيروس كورونا.

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