2020/10/30 | 23:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أشاد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، على الأداء الذي يقدمه المصري محمد صلاح، نجم “الريدز”، في الموسم الحالي، واصفا إياه بـ”ماكينة الأهداف”.



وقال كلوب عن صلاح قبل مواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي: “مو يقدم موسما مذهلا حتى الآن”. ويلتقي ليفربول مع ضيفه وست هام، مساء السبت، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كلوب يثني على صلاح “الماكينة” وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلوب يثني على صلاح “الماكينة”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلوب يثني على صلاح “الماكينة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).