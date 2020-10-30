2020/10/30 | 23:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ بكى الفنان المصرى خالد الصاوي عند تسلمه جائزة الإنجاز الإبداعي من رجل الأعمال نجيب ساويرس ، بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة ، والذي يختتم فعالياته اليوم الجمعة الموافق 30 من أكتوبر الجاري.



وفور رؤية خالد الصاوي فيلمًا تسجيليا عن مشواره الفني، شارك خلاله فنانون منهم الفنان صبري فواز والفنانة منة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو..



بكاء خالد الصاوي أثناء تكريمه بمهرجان الجونة السينمائى وكالة الصحافة المستقلة.

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