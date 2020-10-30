محدث.. سهم

2020/10/30 | 23:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع سهم "تويتر" بأكثر من 21 بالمائة في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، بعد الكشف عن عدد المستخدمين المخيب للآمال في الربع الثالث.

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