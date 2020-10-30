2020/10/30 | 23:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل "داو جونز" أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس/آذار بخسائر تجاوزت 1800 نقطة، مع مخاوف الموجة

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