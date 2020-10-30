العراق يشهد أول حالة من حالات الموسم المطري (خرائط)

2020/10/30 | 23:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 3 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات احوال الطقس، الجمعة، إلى بدء أول حالة من حالات الموسم المطري في مناطق عديدة من مدن البلاد اعتبارا من ساعات نهار يوم غد السبت (31 تشرين الأول).

وقال المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، في تدوينة نشرها عبر حسابه بـ"الفيسبوك" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (30 تشرين الأول 2020)، انه "طبقا لتحديثات نماذج الطقس، نلخص لكم الوضع الجوي للاسبوع المقبل:-

1- هناك تحسن في وضع المنظومة الجوية واتفاق اغلب نماذج الطقس على تحسن فرص الامطار في مناطق عديدة من مدن البلاد (ربما مدن الجنوب وبعض مدن الفرات الاوسط وبادية الجنوب هي الاقل حظوظا بالامطار حتى الان).

2- اعتبارا من ساعات نهار يوم السبت (31 تشرين الأول) ولعدة ايام سيكون الغطاء السحابي حاضرا في سماء المدن تقريبا معلنا عن بدء اول حالة من حالات الموسم المطري.

واعتبارا من ليل الاحد او صباح الاثنين سيبدأ هطول الامطار الخفيفة غرب الانبار ونينوى واقصى الشمال ثم تمتد لباقي المناطق تباعا.

3- سبب الحالة هو تعمق اخدود بارد يتحول لمنخفض قطع في الطبقة المتوسطة من الجو يقابلة قرب سطح الارض اندفاع مداري رطب واستجابة سطحية من منخفض السودان ومرتفع ضخ رياح مدارية يتمركز جنوب الجزيرة وهذه عوامل مهمة جدا في تحسن الحالة.

تعمق المنخفض العلوي سيكون منتصف الاسبوع وتزداد فعاليته نهاية الاسبوع، خصوصا مع دخول جبهة سطحية باردة نهار يوم الخميس مصحوبة بتقلبات في اتجاه الرياح واثارة للغبار وربما زيادة غزارة الامطار ايضا في مناطق محدودة من مدن وسط وغرب البلاد وشمالها (وهذا يعزز تحسن فرص الهطول في مدن الجنوب نهاية الاسبوع).

4- مناطق شمال البلاد ستهطل عليها كمية امطار كما متوقع اعلى من مدن الوسط والغربيه كما توضحه الخارطة..



وهناك فرص للغزارة بسبب الحمل العالي والفوارق الحرارية.





5- لاتزال فرص الجنوب قائمة من الامطار فيما لو تحسن وضع المنظومة الجوية قليلا واندفعت اكثر نحو الجنوب.

6- ستشهد الرياح خلال الاسبوع تقلبات، مع ميلها للاستقرار على الاتجاه الجنوبي الشرقي النشط احيانا.

7- تقلبات بدرجات الحرارة ايضا خلال الاسبوع وزيادة الشعور بالحرارة، ولكن

نهاية الاسبوع سيشهد انخفاضا واضحا بدرجات الحرارة في وسط وشمال وغرب البلاد، اما الجنوب والفرات الاوسط يتأخر قليلا".

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