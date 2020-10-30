الخارجية العراقية تصدر بيانا بشأن حادث مدينة نيس الفرنسية

2020/10/30 | 23:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دانت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، حادث مدينة نيس الفرنسية، مشيرة إلى ان التطرف و"الأرهاب" تبرأ منه الأديان كافة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (30 تشرين الأول 2020): "ندين ونستنكر الحادث الأرهابي الذي طال دارا للعبادة في نيس – فرنسا".

وأضاف الصحاف، "نتضامن مع عائلات الضحايا وندعو بالشفاء للجرحى، ونذكر أن العراق لازال يواجه ويحارِب الأرهاب منذ سنين، ونؤكد أن التطرف والأرهاب تبرأ منه الأديان كافة".

وتابع، إن "البعد الإنساني كامن في خطاب الديانات وهو ضرورة واقعية للعيش المشترك والآمن".

وفي وقت سابق الخميس، قالت الشرطة الفرنسية، إن هجوما بسكين استهدف كنيسة نوتردام وسط نيس، مما أسفر عن 3 قتلى، بينهم اثنان لقيا مصرعهما داخل الكنيسة، وآخر عند محاولته الفرار إلى الخارج، بحسب شبكة بي إف إم المحلية.

وأعلن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بفرنسا، فتح تحقيق في واقعة الطعن، باعتبارها محاولة اغتيال على صلة بمؤسسة إرهابية.

وألمح عمدة نيس، كريستيان إستروسي، في تصريح متلفز، إلى وجود صلة للحادث بالدين الإسلامي، بقوله إن المهاجم (الذي تم اعتقاله) كان يصرخ الله أكبر مرارا وتكرارا، بعدما أصابته الشرطة.

ووصف ماكرون الحادث بالهجوم الإرهابي الإسلاموي، معربا عن تضامنه مع الكاثوليك ببلاده.

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