من الغد.. بدء أول حالة من الموسم المطري في العراق

2020/10/31 | 00:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، الوضع الجوي في البلاد للأسبوع المقبل.

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