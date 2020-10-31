فاز الفيلم المصري (أخشى أن أنسى وجهك) بالسعفة الذهبية للفيلم القصير في مهرجان كان 2020 - سمير حنا خمورو

2020/10/31 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو في أعقاب الهجوم على كاتدرائية نوتردام في نيس ، حلت السجادة السوداء محل السجادة الحمراء الاعتيادية ، ووقفوا كل الحاضرين دقيقة صمت في بداية الحفل تكريما للضحايا واحتجاجا على الهجمات الإرهابية.



واختتم مهرجان الليلة الماضية الخميس، على مسرح لوميير الكبير Grand Théâtre Lumière بتقديم جائزة السعفة الذهبية للفيلم القصير.فى دورة كان السينمائي الـ73 فاز الفيلم الروائي (أخشى أن أنسى وجهك) ، للمخر ......





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