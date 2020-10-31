2020/10/31 | 00:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ أعرب الفنان اللبناني رامى عياش، عن سعادته بإحياء حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، بأغنية “دقى يا مزيكا”، كما توجه بالشكر إلى كل من شارك في العمل من الفنانين.



وكتب رامى عياش، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر:” فخور بإحياء مهرجان الختام في الجونة هذا المساء وللمرة الثانية بعد نجاح اغنية دقي يا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد مشاركته بأغنية “دقي يا مزيكا”..



رامي عياش: أتمنى أن تظل الجونة حاضنة للفن وكالة الصحافة المستقلة.

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