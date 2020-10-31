2020/10/31 | 00:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسناد منصب أمني رفيع إلى "ضابط دمج" في النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/31 | 00:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسناد منصب أمني رفيع إلى "ضابط دمج" في النجف) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسناد منصب أمني رفيع إلى "ضابط دمج" في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).