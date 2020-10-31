ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير.. واستمرار البحث عن ناجين

2020/10/31 | 00:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا واليونان، الجمعة، في مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا بينهم 17 شخصا في تركيا، حسب رويترز.

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