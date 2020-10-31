2020/10/31 | 00:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الفلكيون يعثرون على كوكب شبيه بالأرض
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اكتشف الفلكيون لأول مرة في الفضاء الكوني البعيد عن النجوم كوكبا شاردا صغيرا يمكن مقارنة أبعاده بالأرض وغيرها من كواكب المنظومة الشمسية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجموعة مينسك: أرمينيا وأذربيجان تتفقان على تقديم قائمة بالأسرى المحتجزين ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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