2020/10/31 | 00:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفلكيون يعثرون على كوكب شبيه بالأرض

اكتشف الفلكيون لأول مرة في الفضاء الكوني البعيد عن النجوم كوكبا شاردا صغيرا يمكن مقارنة أبعاده بالأرض وغيرها من كواكب المنظومة الشمسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجموعة مينسك: أرمينيا وأذربيجان تتفقان على تقديم قائمة بالأسرى المحتجزين ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجموعة مينسك: أرمينيا وأذربيجان تتفقان على تقديم قائمة بالأسرى المحتجزين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).