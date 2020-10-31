أذربيجان وأرمينيا تتفقان على خطوات عاجلة ووقف محتمل لإطلاق النار

2020/10/31 | 00:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت وكالة رويترز نقلا عن بيان لمجموعة مينسك، ان أذربيجان وأرمينيا أتفقتا على مجموعة من الخطوات العاجلة بشأن كاراباخ".

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