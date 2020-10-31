2020/10/31 | 00:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ اختتم مهرجان الجونة السينمائي اليوم ، دورته الرابعة ، و الذي أقيم على ساحل البحر الأحمر بمدينة فيديو ، مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، وسط إجراءات احترازية مشددة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من جميع أنحاء العالم ، وأقيم تحت شعار “سينما من أجل الإنسانية”.



وقد شهد المهرجان عرض 65 فيلمًا، على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القائمة الكاملة للأفلام الفائزة بجوائز الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القائمة الكاملة للأفلام الفائزة بجوائز الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القائمة الكاملة للأفلام الفائزة بجوائز الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).