العراق يخصص 170 مليون دولار لشراء لقاح كورونا

2020/10/31 | 01:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن الحكومة العراقية خصصت 170 مليون دولار، لشراء لقاح لفيروس كورونا.

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