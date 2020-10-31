وزير الداخلية يكلف مديراً جديداً للاستخبارات في النجف

2020/10/31 | 01:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ النجف

افاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بتكليف العميد نعمة الغرباوي، بادارة الاستخبارات في محافظة النجف.وقال المصدر في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي، كلف العميد نعمة الغرباوي، بمهام ادارة الاستخبارات في محافظة النجف الأشرف".

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