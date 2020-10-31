2020/10/31 | 01:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … كشف خبير تغذية روسي عن المشكلات الصحية التي يسببها نقص عنصر المغنيسيوم في جسم الإنسان والاي عادةً ما تتفاقم الى مشاكل صحية.



حيث أن اكثر الأسباب شيوعا لنقص عنصر المغنيسيوم في الجسم هي: الإجهاد والكحول وبعض أنواع الأدوية ومرض السكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى.



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هناك تفاصيل اخرى بخصوص مخاطر نقص المغنيسيوم في الجسم وكالة الصحافة المستقلة.

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