2020/10/31 | 01:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 مليار دولار نفقات متوقعة بالحملات الانتخابية

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