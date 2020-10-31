ألمانيا تدعو السراج إلى تأجيل استقالته لاستمرار المحادثات الليبية

2020/10/31 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين‭-‬الزمان‭ ‬ حض‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الألماني‭ ‬هايكو‭ ‬ماس‭ ‬الجمعة‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬الليبية‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬فايز‭ ‬السراج‭ ‬على‭ ‬تأجيل‭ ‬استقالته‭ ‬لضمان‭ ‬‮«‬استمرار‮»‬‭ ‬المحادثات‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬بعد‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭.‬ ويخطط‭ ‬السراج‭ ‬للتنحي‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬التاريخي‭ ‬الرامي‭ ‬لإنهاء‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬النزاع‭ ‬مع‭ ‬سلطة‭ ‬موازية‭ ‬يهيمن‭ […]

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