الجزائر تخوض معركة استفتاء الدستور وسط معارضة الاسلاميين لهويته العلمانية

2020/10/31 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزائر‭- ‬الزمان‭ ‬ خلافا‭ ‬للمعارضين‭ ‬الذين‭ ‬يطالبون‭ ‬بمقاطعة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬الدستور‭ ‬الاحد،‭ ‬يشارك‭ ‬الإسلاميون‭ ‬لكن‭ ‬للتصويت‭ ‬بـ»لا‮»‬‭ ‬لأن‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬نظرهم‭ ‬‮«‬علماني‮»‬‭.‬ وأدت‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬سنوات‭ ‬1990‭ ‬ثم‭ ‬العشرين‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بوتفليقة‭ (‬1999-2019‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬إضعاف‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأحزاب‭ ‬الدينية‭.‬ ولم‭ ‬ينس‭ ‬الجزائريون‭ ‬‮«‬العشرية‭ ‬السوداء‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تواجهت‭ […]

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