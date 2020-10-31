مقتطفات صحية

2020/10/31 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.مناف الطائي حالات‭ ‬امتناع‭ ‬تناول‭ ‬القهوة‭ ‬الاساسية‭ … ‬ ‭- ‬الفشل‭ ‬الكلوي‭ ‬Renal failure ‭- ‬التهاب‭ ‬القولون‭ ‬colitis ‭- ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬hypertension ‭-‬الربو‭ ‬القلبي‭ ‬Cardiac asthma‭ ‬ واشير‭ ‬هنا‭ ‬أزمة‭ ‬ضيق‭ ‬نَفَسي‭ ‬تماما‭ ‬كأزمة‭ ‬الربو‭ ‬يعود‭ ‬سببها‭ ‬الى‭ ‬قصور‭ ‬في‭ ‬القلب‭ ‬وليس‭ ‬الرئة‭ … ‬العلاج‭ ‬هنا‭ ‬يكون‭ ‬بعلاج‭ ‬القصور‭ ‬في‭ ‬القلب‭ ‬وليس‭ ‬الرئة‭ […]

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