السكر … احد أهم أسباب إلتهاب الأمعاء

2020/10/31 | 01:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … اكتشف علماء أمريكيون من خلال تجارب مخبرية تم إجراؤها على مجموعة من للحيوانات ان السكر يعتبر واحداً من اهم أسباب إلتهاب الأمعاء.



التهاب الأمعاء (IBD) عبارة عن مصطلح شامل يستخدم لوصف الاضطرابات التي تتضمن الالتهاب المزمن الذي يصيب القناة الهضمية.



تتضمن أنواع مرض التهاب الأمعاء: التهاب القولون التقرحي.



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