قتلى في انهيار مبان بزلزال غرب تركيا .. وضحايا في اليونان

2020/10/31 | 01:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول‭- ‬الزمان‭ ‬ ضرب‭ ‬زلزال‭ ‬بقوة‭ ‬سبع‭ ‬درجات‭ ‬قبالة‭ ‬الساحل‭ ‬الغربي‭ ‬لتركيا‭ ‬الجمعة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬هيئة‭ ‬المسح‭ ‬الجيولوجي‭ ‬الأميركية،‭ ‬إذ‭ ‬أشارت‭ ‬التقارير‭ ‬الأولية‭ ‬إلى‭ ‬تعرّض‭ ‬المباني‭ ‬لأضرار‭ ‬،وقضى‭ ‬12‭ ‬شخصا‭ ‬وأصيب‭ ‬419‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬الجمعة‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬إدارة‭ ‬الكوارث‭ ‬التركية‭.‬وفي‭ ‬اليونان‭ ‬أفادت‭ ‬السلطات‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬شخصين‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬ساموس‭ ‬ببحر‭ ‬إيجه‭ (‬شرق‭) […]

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