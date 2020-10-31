فرنسا في صدمة:التهديد الأمني في كل مكان وتوقيف رجل على صلة بالمهاجم

2020/10/31 | 01:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬دعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭-‬إيف‭ ‬لودريان‭ ‬الجمعة‭ ‬مواطني‭ ‬بلاده‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬إلى‭ ‬توخي‭ ‬الحذر‭ ‬غداة‭ ‬اعتداء‭ ‬نيس‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬تهديد‭ ‬للمصالح‭ ‬الفرنسية‭ ‬‮«‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‮»‬‭.‬وقال‭ ‬لودريان‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬لمجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬‮«‬وجهت‭ ‬رسالة‭ ‬تحذير‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬وقوع‭ ‬اعتداءات‭ (‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬في‭ ‬خطة‭ ‬فيجيبيرات‭ ‬الأمنية‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬رعايانا‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ […]

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