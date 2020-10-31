منفذ عملية نيس متدين حديثاً تسلل من ايطاليا

2020/10/31 | 01:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صفاقس‭ (‬تونس‭)- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬وصل‭ ‬المشتبه‭ ‬فيه‭ ‬بشن‭ ‬هجوم‭ ‬نيس‭ ‬الخميس‭ ‬ابراهيم‭ ‬العيساوي‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا‭ ‬عشية‭ ‬الاعتداء‭ ‬وهو‭ ‬أصبح‭ ‬متدينا‭ ‬قبل‭ ‬سنتين‭ ‬تقريبا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تفيد‭ ‬عائلته‭ ‬المتواضعة‭ ‬الحال‭ ‬التي‭ ‬تقطن‭ ‬حيّا‭ ‬شعبيا‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬صفاقس‭ (‬وسط‭ ‬تونس‭).‬ يقول‭ ‬شقيقه‭ ‬ياسين‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬غير‭ ‬عادي‮»‬‭ ‬مبديا‭ ‬استغرابه‭ ‬من‭ ‬سرعة‭ ‬وصول‭ ‬ابراهيم‭ (‬21‭ ‬عاما‭) ‬وقيامه‭ […]

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