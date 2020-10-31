لماذا لا نلوم فرنسا ولا ندين ماكرون؟. - عباس علي العلي

2020/10/31 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي لماذا لا نلوم فرنسا ولا ندين ماكرون.كنت أحاول الأبتعاد قدر الإمكان عن التجييش وحالة الهستيريا التي أصابت العقل الجمعي الإسلامي بعد تصريحات ماكرون التي جاءت عقب قتل المدرس الفرنسي وتداعياتها، قد أفسر لنفسي وأبرر لها أن ما حدث ويحدث كالعادة مجرد صدى فارغ لحالة هوس وتطرف مدان لمن يحاول أن يستغل هذا الحدث وهذا الموقف الفرنسي والمدان أخلاقيا قبل أن يكون مدان دينيا أو فكريا، ومع ذلك وجدت هنا ......





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