جرائم قتل في نيس : فلنرفض المنطق الحربي في مواجهة البشاعة - الحزب الجديد المناهض للرأسمالية - فرنسا

2020/10/31 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الجديد_المناهض_للرأسمالية_-_فرنسا يُدين الحزب الجديد المناهض للرأسمالية جرائم القتل التي وقعت في نيس، ويعبر عن تضامنه مع الضحايا وعوائلهم وأقاربهم.



وحسب المعلومات المتوفرة فيبدو أن هذه الجرائم قد أُرتكبت بأسم أفكار جهادية مروجة للموت.تُظهر هذه الأحداث المأساوية لا جدوى السياسة الحكومية والأجراءات القمعية من خطة «فيجي بيرات» [وهي خطة حكومية موجهة للتصدي للارهاب] الى التقييدات المستمرة ضد الحريات.



بل على العكس من ذلك، فأن خط ......





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