الورقة البيضاء ... مزيد من البؤس والفقر والبطالة للجماهير والمزيد من الغنى والتوحش لأقطاب النظام - جلال الصباغ

2020/10/31 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلال_الصباغ طرحت حكومة الكاظمي قبل أيام ورقتها البيضاء في خطوة ظاهرها محاولة لإصلاح النظام الاقتصادي في العراق، لكنها في الحقيقة كارثة تقع على رؤوس الكادحين والعمال والفقراء والذين يشكلون الغالبية العظمى من الشعب.



جاء في الخطوط العامة لهذه الورقة أنها تهدف إلى "إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد والمجتمع تطبيقا لمبادئ الدستور" إن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد تعني في حقيقتها رفع الدعم الحكومي عن ......





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