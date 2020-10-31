اقتحام الحرم المكي بمركبة.. ومواقع التواصل تضج بفيديو للواقعة

2020/10/31 | 02:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر سيارة تقتحم ما بدا أنه ساحات الحرم في مدينة مكة.

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