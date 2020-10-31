2020/10/31 | 02:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة) – تقام يوم السبت الموافق 31 أكتوبر/تشرين الأول 2020 عدة مباريات في مختلف المسابقات العربية والعالمية.



ونستعرض لكم في السطور التالية بالمواعيد أبرز المباريات التي تقام السبت، بتوقيت مكة المكرمة وبغداد.



الدوري العراقي أربيل × زاخو – 4.15 مساء نفط البصرة × القوة الجوية – 7 مساء الدوري الأردني الوحدات × الفيصلي – 7.30 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالمواعيد..



تعرف على أبرز مباريات اليوم السبت وكالة الصحافة المستقلة.

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