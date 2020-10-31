تفجير يقطع صادرات نفط كردستان العراق

2020/10/31 | 02:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل ‭ -‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬توقف‭ ‬صادراته‭ ‬النفطية‭ ‬بسبب‭ ‬هجوم‭ ‬استهدف‭ ‬خط‭ ‬الأنابيب‭ ‬الناقل‭ ‬للخام‭.‬وسط‭ ‬تلميح‭ ‬المراقبين‭ ‬وتقارير‭ ‬اعلامية‭ ‬الى‭ ‬تورط‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬مني‭ ‬بنكسة‭ ‬لصالح‭ ‬الاقليم‭ ‬الكردي‭ ‬بعد‭ ‬اتفاق‭ ‬سنجار‭ ‬بين‭ ‬الاقليم‭ ‬وبغداد‭ .‬ ويصدر‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬النفط‭ ‬المستخرج‭ ‬من‭ ‬حقوله‭ ‬عبر‭ ‬خط‭ ‬أنابيب‭ ‬مملوك‭ ‬له‭ ‬إلى‭ […]

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