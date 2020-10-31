ماذا يحدث إذا كسروا موعد الانتخابات؟

2020/10/31 | 02:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د فاتح عبدالسلام يدور نقاش هنا وهناك و تمرّ تسريبات من قريب وبعيد، حول الالتزام بموعد اقامة الانتخابات العراقية في حزيران المقبل.أكثر من حزب يلمح ويروج أحياناً الى أنه لن يكون هناك التزام بالموعد المحدد.المسحة العامة هي عدم ارتياح لدى الاحزاب من الانتخابات المبكرة لأنها تأتي في سياق تحشيد شعبي عارم نحو رفض […]

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