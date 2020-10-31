2020/10/31 | 02:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … أفاد مصدر امني في محافظة الانبار غربي العراق غن كتقل مواطن من اهالي المحافظة بسبب مزايدة .



وبحسب المصدر فان الحادثة وقعت في منطقة القائم غربي محافظة الانبار وامام مرأى القوات الأمنية هناك.



وقال المصدر ذاته ان مواطناً قُتل وأصيب أبنه بجروح متفاوتة بسبب تقديمهم على مزايدة تخص بعض المحال التجارية في قضاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امام القوات الامنية … قتل مواطن وجرح إبنه بمحافظة الأنبار وكالة الصحافة المستقلة.

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