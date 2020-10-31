الحضرة القادريَّة تحتفل بالمولد النبوي

2020/10/31 | 02:30 - المصدر: الصباح

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بغداد : الصباح

شهدت المناطق المحيطة بمرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني زخماً كبيراً بسبب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث افترشت الأسر القادمة من مختلف المناطق الحدائق المحيطة بساحة الخلاني امتداداً لمرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني.

احتفال من نوع آخر شهدته العاصمة بغداد هذه المرة بسبب إجراءات الوقاية من كورونا والتزام المواطنين بشروط الصحة والسلامة.

وتضمن الاحتفال أصوات الترانيم، والتكبير، والتسبيح، والأدعية، وذكر الصلاة على النبي الأكرم، إضافة إلى الألعاب الضوئية والنشرات التي أضاءت المكان، بينما تزينت الطرقات بالشموع، والرايات الحاملة لاسم المصطفى (ص)، وتعطرت برائحة البخور والياس.

العناصر الأمنية المسؤولة عن تأمين المكان أكدوا أن "حركة الزائرين سارت بانسيابية عالية، والاحتفال بهذه المناسبة شهد تنظيماً عالياً من المواطنين، ولا توجد أي خروقات".

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