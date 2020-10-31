أول تعليق رسمي سعودي حول حادثة اقتحام الحرم المكي

2020/10/31 | 02:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​قالت إمارة مدينة مكة السعودية إن الجهات الأمنية تقوم بمتابعة حادثة ارتطام مركبة بأحد أبواب المسجد الحرام، نتيجة انحرافها خلال مسيرها، بعد اقتحامها للحواجز المحيطة به.

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